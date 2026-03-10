إعلان

"نكسر عظامهم".. نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك نظام الطغاة

كتب : محمد جعفر

12:56 م 10/03/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل هجماتها ضرب إيران.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع قادة المستشفيات والنظام الصحي في إسرائيل: "هدفنا هو مساعدة الشعب الإيراني على التخلص من الاستبداد، وفي النهاية الأمر يعتمد عليهم، وطموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك نظام الطغاة".

وقال: "لكن ليس هناك شك في أننا، من خلال الإجراءات المتخذة حتى الآن، نكسر عظامهم".

ويعد ذلك تصعيدًا للأحداث العسكرية في إيران، بعد أن اندلعت الحرب بينهم في 28 فبراير 2026 بضربات مشتركة أمريكية إسرائيلية واسعة النطاق على أهداف عسكرية إيرانية في طهران وقم وأصفهان وكرمانشاه، بهدف تدمير القدرات الصاروخية والنووية وإسقاط النظام، ما تبعه استهداف إيراني للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

بنيامين نتنياهو إسقاط النظام الإيراني ضرب إيران الحرب الإسرائيلية الإيرانية تدمير القدرات الصاروخية إيران وأمريكا نتنياهو

