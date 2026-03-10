نصحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد أو "البقاء في أماكنهم"، وفقًا لتنبيه أمني أصدرته السفارة.

وقالت السفارة: "تُقدّم حاليًا رحلات تجارية عبر الخطوط الجوية الشرق أوسطية من مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

وأضافت: "ينبغي على الأمريكيين التفكير جدّيًا في السفر عبر إحدى هذه الرحلات إذا رأوا أن الأمر آمن للقيام بذلك".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لتوسيع عملياته العسكرية ضد حزب الله في لبنان.