إعلان

أمريكا تطالب رعاياها في لبنان بالمغادرة أو البقاء بأماكنهم

كتب : وكالات

12:54 م 10/03/2026

علم امريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نصحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد أو "البقاء في أماكنهم"، وفقًا لتنبيه أمني أصدرته السفارة.

وقالت السفارة: "تُقدّم حاليًا رحلات تجارية عبر الخطوط الجوية الشرق أوسطية من مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

وأضافت: "ينبغي على الأمريكيين التفكير جدّيًا في السفر عبر إحدى هذه الرحلات إذا رأوا أن الأمر آمن للقيام بذلك".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لتوسيع عملياته العسكرية ضد حزب الله في لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجوم على الخليج الحرب على إيران قنصلية الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
شئون عربية و دولية

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
مي كساب تعلق على جدل المنافسة في رمضان 2026.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

مي كساب تعلق على جدل المنافسة في رمضان 2026.. ماذا قالت؟
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين