وزير الدفاع الألماني: خطة روسيا لتغيير حدودها في البلطيق جزء من حرب بوتين الهجينة

بابرادي (ليتوانيا) - (د ب أ)

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن حالة الارتباك حول مشروع قانون روسي لإعادة تحديد الحدود البحرية الروسية، هي جزء من الحرب الهجينة التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال زيارته الحالية لليتوانيا، قال بيستوريوس، اليوم الأربعاء : "بغض النظر عن الكيفية التي حدث بها الأمر أو حقيقة ما هو عليه، فإنه يبدو مثالًا آخر على الأسلوب الخبيث للحرب الهجينة التي يديرها بوتين بكل مشتملاتها من حالات الإرباك والاستفزاز والتراجع والتهوين وزرع الشقاق والتهديد".

وأضاف الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أصبح هذا الأمر واضحا مرة أخرى أو على الأقل يجري التلميح إليه، لذلك دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث".

تأتي تصريحات بيستوريوس على خلفية مسودة صادرة عن وزارة الدفاع الروسية تم نشرها في قاعدة بيانات القوانين الخاصة بالحكومة الروسية مساء أمس الثلاثاء؛ غير أن هذه المسودة تم حذفها في الوقت الحالي.

وتتعلق المسودة بـ "تحديد الإحداثيات الجغرافية" لتعيين خطوط الحدود في أجزاء مختلفة من بحر البلطيق، وتغيير حدود روسيا المائية وتوسيع مياهها الإقليمية المتاخمة لفنلندا وليتوانيا، وأثار مشروع القانون هذا قلق الدول المجاورة.