إعلان

BBC

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق أيرلندا وإسبانيا والنرويج

03:57 م الأربعاء 22 مايو 2024

إسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج عقب اتخاذهم خطوة الاعتراف الرسمي بفلسطين.

واعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة في وقت سابق اليوم، رغم التحذيرات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية من عواقب تلك الخطوة.

واستدعت إسرائيل سفيريها لدى النرويج وأيرلندا لدراسة تداعيات القرار المتخذ من قبل الدولتين العضو في الاتحاد الأوروبي.

إسرائيل أيرلندا إسبانيا النرويج
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بريطانيا: الصين تعمل على تزويد روسيا بمعدات قتالية في حربها ضد أوكرانيا

إعلان

إعلان

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع