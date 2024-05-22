يديعوت أحرونوت: إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق أيرلندا وإسبانيا والنرويج

(مصراوي)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج عقب اتخاذهم خطوة الاعتراف الرسمي بفلسطين.

واعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة في وقت سابق اليوم، رغم التحذيرات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية من عواقب تلك الخطوة.

واستدعت إسرائيل سفيريها لدى النرويج وأيرلندا لدراسة تداعيات القرار المتخذ من قبل الدولتين العضو في الاتحاد الأوروبي.