الإرهاب يؤتي ثماره.. إسرائيل تعلق على اعتراف أيرلندا والنرويج بفلسطين

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، على اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، قائلًا إنه "يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره".

وقال كاتس، إن اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطين يأتي كدعم لحركة حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسبانيا باتخاذ خطوة مماثلة ضدها في حال قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصف كاتس، خطوة أيرلندا والنرويج بـ "الحماقة"، مؤكدًا أنها لن تردع إسرائيل في الدفاع عن نفسها والقضاء على حركة حماس.

ووجه كاتس، رسالة إلى أيرلندا والنرويج، قائلًا إن تل أبيب لن تسكت أمام من "يقوض سيادة إسرائيل وأمنها".

وكانت أيرلندا قد أعلنت رسميًا اعترافها بفلسطين كدولة مستقلة، كما أعلنت النرويج اعترافها رسميًا بفلسطين خلال الـ28 من مايو الجاري.