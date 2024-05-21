بلينكن: إيران قريبة من تصنيع قنبلة نووية بسبب قرارنا "الأسوأ"

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة شاركت بشكل مباشر لأول مرة منذ عقود بالتصدي لهجمات إيران غير المسبوقة على إسرائيل.

وزعم بلينكن أن دولًا في الشرق الأوسط تصدت لجزء من الهجمات الإيرانية على إسرائيل للمرة الأولى وذلك بفضل جهود الإدارة الأمريكية.

وأوضح بلينكن، أن إيران باتت قريبة من تصنيع قنبلة نووية وساهم في ذلك قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي واصفا الخطوة بأنها "أسوأ قرار".

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2019، المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والتي أفضت إلى قيام كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، بتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على إيران بعد قبولها قيود على برنامجها النووي وكذا الموافقة على إجراءات تفتيش على منشآتها النووية.