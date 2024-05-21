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الدفاع الروسية: بدء المرحلة الأولى من تدريبات "نووية تكتيكية"

05:53 م الثلاثاء 21 مايو 2024

وزارة الدفاع الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من تدريبات بالأسلحة النووية التكتيكية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء الاستعداد لإجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وأضافت الوزارة، في بيانها أن التدريبات تأتي ردًا على التصريحات الاستفزازية وتهديدات المسؤولين الغربيين لروسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد لوح بإمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا في حال تخطت روسيا خطوط الجبهة.

وتزامن ذلك مع تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بإمكانية نشر أسلحة نووية لحلف الناتو على أراضي بلاده عقب نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا الحدودية مع وارسو.

وكان أكد الرئيس الروسي، أعلن أن بيلاروسيا ستنضم إلى المرحلة الثانية من التدريبات لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وقال بوتين: "نظرا لوجود أسلحة نووية غير استراتيجية على الأراضي البيلاروسية، قمنا هذه المرة بدعوة أصدقائنا وحلفائنا، وقد طلب رئيس بيلاروسيا ذلك أيضا للمشاركة في إحدى مراحل هذه التدريبات التي نقوم بها بانتظام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وزارة الدفاع الروسية تدريبات نووية تكتيكية فلاديمير بوتين
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