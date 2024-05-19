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BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل القيادي في حماس عزمي أبو دقة

03:35 م الأحد 19 مايو 2024

عزمي أبو دقة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه استهدف القيادي في حماس عزمي أبو دقة والذي تتهمه قوات الاحتلال بتهريب الأسلحة والأموال لحركة حماس.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، إن الاستهداف جاء من خلال عملية استخباراتية وعسكرية دقيقة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن استهداف أبو دقة، جاء باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو، والتي قامت باستهداف أبو دقة وشخص آخر في رفح.

وزعم جيش الاحتلال، أن أبو دقة كان يخطط لمهاجمة قوات الاحتلال المتمركزة في مدينة رفح.

عزمي أبو دقة حركة حماس جيش الاحتلال طوفان الأقصى
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