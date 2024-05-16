هنية يعلق على رفع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة صورة السنوار

(مصراوي)

علق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، على رفع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لصورة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قائلًا إن مندوب "الكيان رفع صورة الأخ الحبيب المجاهد أبو إبراهيم يحيى السنوار" على منبر الأمم المتحدة.

وربط هنية بين ذلك الحدث وبين ما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين رفع صورة الخريطة الفلسطينية خلال كلمته بالأمم المتحدة على أنها الخريطة الإسرائيلية دون أي وجود للدولة الفلسطينية حسب تعبير هنية، قائلًا "لكم أن تتخيلوا كيف وقف نتنياهو على منصة الأمم المتحدة قبل طوفان الأقصى رافعًا خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل وأنه لا وجود لفلسطين ولا لدولة فلسطينية، لكن بعد الطوفان وقف مندوب الكيان على ذات المنصة ليرفع صورة الأخ الحبيب المجاهد أبو إبراهيم يحيى السنوار".

وكان إردان، قد نشر نص كلمته على صفحته الرسمية على "يوتيوب" وهو يرفع صورة السنوار، والتي كتب عليها "الرئيس السنوار.. دولة حماس الإرهابية.. برعاية الأمم المتحدة" في ِإشارة إلى إعلان بعض الدول عزمها الاعتراف بوجود دولة فلسطينية، حيث قال الأمور ستتحول كما ذكر نتيجة اعتماد الأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالجمعية.