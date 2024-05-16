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مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يصل إسرائيل الأحد

04:20 م الخميس 16 مايو 2024

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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تل أبيب - (د ب أ)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل.

وتأتي زيارة سوليفان المقررة إلى إسرائيل، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماعات مع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فمن المتوقع أن يبحث سوليفان التطبيع المحتمل للعلاقات مع السعودية، بالإضافة إلى الهجوم الإسرائيلي على رفح، بينما تعهدت إسرائيل بعدم تمديد عمليتها هناك قبل الزيارة.

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تل أبيب إسرائيل بنيامين نتنياهو
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