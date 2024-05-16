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الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والسودان

02:40 م الخميس 16 مايو 2024

أنطونيو جوتيريش

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طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار مشاركته في الدورة الـ33 للقمة العربية المنعقدة في البحرين.

وأكد جوتيريش، أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح لا يمكن قبوله في ظل تضائل حجم المساعدات الإنسانية التي باتت قليلة للغاية.

وقال جوتيريش، إنه يرفض سياسة إسرائيل في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، واصفًا العدوان بالحرب "المروعة".

ووصف جوتيريش، الحرب في غزة بأنها أكبر صراع يلحق ضررًا بالمدنيين منذ عقود.

وأعرب جوتيريش، عن انزعاجه جراء السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية المتمثلة في زيادة التوسعات.

كما طالب جوتيريش، بالتحول إلى عملية سياسية في السودان، ووقف إطلاق النار في داخله في ظل حرب عرضت ملايين المدنيين للمجاعة.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وقف إطلاق النار
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