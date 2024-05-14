العراق يؤكد استمرار دعم "الأونروا" لتخفيف معاناة الفلسطينيين

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على استمرار دعم العراق لوكالة "الأونروا" لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الثلاثاء/، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "فيليب لازاريني" والوفد المرافق له.

وأعرب "السوداني" - عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي تقدمها الوكالة، مشيدا بالمواقف الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تجاه ما يحدث من عدوان آثم ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن استهداف مقرات الأونروا في غزة هو جزء من حرب الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح، بسبب تعنت الاحتلال وإصراره على قتل المزيد من المدنيين.

ومن جانبه أعرب "لازاريني" عن تقديره لقرار الحكومة في مواصلة تقديم المساعدة لوكالة الأونروا، مشيدا بدور جمعية الهلال الأحمر العراقي، والدعم السياسي والمالي.