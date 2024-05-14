نيويورك تايمز: جنرالات وأعضاء بمجلس الحرب محبطون من نتنياهو

مصراوي

نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن جنرالات وأعضاء بمجلس الحرب محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشله ببناء بديل لحماس بغزة.

وأضاف المسؤولون أن عدم رغبة نتنياهو بنقاش جاد لليوم التالي للحرب وفر لحماس إعادة تشكيل نفسها.

كما نقلت نيويورك تايمز عن عسكريين إسرائيليين بأن قادة الجيش محبطون لأنهم حصلوا على مهمة عسكرية ينتهي بها الأمر إلى التكرار، ولفتوا إلى أن الحكومة لم تجب على الأسئلة الاستراتيجية والسياسية الأكبر.