طعنوا بشخص أمير الكويت.. النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس شخص وضبط وإحضار آخرين

وكالات

أصدرت النيابة العامة في الكويت، قرارًا حبس مواطن كويتي، وضبط وإحضار آخرين، بتهم الطعن في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد.

وجاء في بيان النيابة العامة الكويتية، أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيًا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا).

وكان أمير الكويت قد وجه رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، أمس الجمعة، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".