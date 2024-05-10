استمرار التهديد بهبوب أعاصير قوية في أمريكا

نيويورك- (د ب أ)

لا يزال التهديد بهبوب أعاصير مستمرا حتى أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في أعقاب هبوب عواصف قاتلة، بمختلف أنحاء منطقتي"الغرب الأوسط" و"الجنوب" الأمريكيتين، خلال الأيام القليلة الماضية

ووردت أنباء عن هبوب 17 إعصارا على الأقل، في الساعات الـ24 الماضية، بمختلف أنحاء 7 ولايات أمريكية، حتى بعد ظهر أمس الخميس، بالتوقت المحلي، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأكثر من 30 مليون أمريكي، من ولاية "تكساس" إلى ولاية "ساوث كارولينا" في منطقة العواصف، ومن الممكن أن يشهدوا طقسا سيئا يستمر حتى صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

يأتي أحدث تهديد بشأن الطقس السيء، بعد مقتل ثلاثة أشخاص بسبب العواصف أمس الأول الأربعاء.

كان أربعة أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم الشهر الماضي وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم الولاية كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.

وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا" في 26 نيسان/أبريل الماضي

كان إعصار إيان ،الذي الذي ضرب الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، قد قتل 100 شخص، مما يجعله ثالث أكثر الأعاصير فتكا التي تضرب البر الرئيسي الأمريكى خلال عقد من الزمان.





