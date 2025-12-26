فيديو هدف محمد صلاح في مرمى جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وسجل نجم منتخب مصر محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة من نقطة الجزاء في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع منتخب مصر إلى 65 هدفا ليحتل المركز الثاني بقائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، بفارق 3 أهداف فقط تفصله عن حسام حسن صاحب المركز الأول برصيد 68 هدفا.

ويشارك منتخب مصر منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من المنتخبات: زيمبابوي، أنجولا، جنوب أفريقيا.