مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

06:08 م 26/12/2025 تعديل في 06:17 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لحظة طرد محمد هاني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وسجل نجم منتخب مصر محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة من نقطة الجزاء في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع منتخب مصر إلى 65 هدفا ليحتل المركز الثاني بقائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، بفارق 3 أهداف فقط تفصله عن حسام حسن صاحب المركز الأول برصيد 68 هدفا.

ويشارك منتخب مصر منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من المنتخبات: زيمبابوي، أنجولا، جنوب أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباراة منتخب مصر اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا