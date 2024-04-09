إعلان

BBC

نانسي بيلوسي تدعو لعقد انتخابات مبكرة في إسرائيل

03:22 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

نانسي بيلوسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قالت النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق المزمع في حادثة مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة يجب أن يكون مستقلا، وذلك خلال تصريحات خاصة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

واتهمت بيلوسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بالاهتمام فقط لـ "نجاته السياسية"، داعية إلى ضرورة عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وأضافت النائبة الديموقراطية، أن إسرائيل عليها احترام القوانين الدولية أثناء دفاعها عن نفسها، مشيرة إلى نتنياهو لا يؤيد ذلك.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيلوسي قولها، إنه يوجد طرق أفضل للرد على ما حدث في الـ7 من أكتوبر غير قتل المدنيين وتجويعهم.

نانسي بيلوسي إسرائيل انتخابات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تعتزم شراء خيامًا لإيواء الفلسطينيين قبل الهجوم المحتمل على رفح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل
* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"