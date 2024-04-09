نانسي بيلوسي تدعو لعقد انتخابات مبكرة في إسرائيل

(مصراوي)

قالت النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق المزمع في حادثة مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة يجب أن يكون مستقلا، وذلك خلال تصريحات خاصة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.



واتهمت بيلوسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بالاهتمام فقط لـ "نجاته السياسية"، داعية إلى ضرورة عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وأضافت النائبة الديموقراطية، أن إسرائيل عليها احترام القوانين الدولية أثناء دفاعها عن نفسها، مشيرة إلى نتنياهو لا يؤيد ذلك.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيلوسي قولها، إنه يوجد طرق أفضل للرد على ما حدث في الـ7 من أكتوبر غير قتل المدنيين وتجويعهم.

