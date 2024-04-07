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BBC

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة تحوّل إلى هيكل تملؤه الجثث

12:57 م الأحد 07 أبريل 2024

منظمة الصحة العالمية

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غزة - (ا ف ب)

ندّدت منظمة الصحة العالمية بـ"دمار هائل" لحق بأكبر مستشفى في غزة (مستشفى الشفاء) من جراء الحصار الإسرائيلي الأخير، وقد أصبح "هيكلا فارغا" إلا من الجثث.

ووصف عناصر بعثة منظمة الصحة العالمية الذين تمكنوا من الوصول الجمعة إلى المنشأة المدمرة، مشاهد مروعة لجثث مدفونة جزئيا فقط، وأطرافها بارزة، ورائحة الجثث المتحللة.

وتمكّنت بعثة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من دخول المستشفى الجمعة بعد مجموعة محاولات باءت بالفشل منذ 25 مارس، وفق الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي نددت بالدمار الهائل فيه.

ووجدت دمارا هائلا وسمعت شهادات تفيد بأن المرضى "احتُجزوا في ظروف مزرية" أثناء الحصار وأن العديد منهم ماتوا.

هذا المحتوى من

AFP
منظمة الصحة العالمية مستشفى الشفاء حرب غزة

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