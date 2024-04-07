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BBC

استمرار البحث عن 8 مفقودين إثر اصطدام قارب صيد بسفينة بجنوب الصين

10:06 ص الأحد 07 أبريل 2024

ارشيفية

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بكين - (د ب أ)


أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد أن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب اصطدام قارب صيد وسفينة حاويات بنمية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة هاينان جنوبي الصين يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى غرق سفينة الصيد.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن مركز البحث البحري والإنقاذ بالمقاطعة قوله إنه بفضل جهود البحث والإنقاذ المستمرة بمساعدة التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات تحت الماء والغواصات التي يتم تشغيلها عن بعد، تم يوم أمس السبت تحديد موقع قارب الصيد الغارق.

غير أن المركز استطرد أنه مع ذلك، وبسبب سرعة جريان المياه في الموقع ووجود شباك الصيد حول السفينة الغارقة، لم يتمكن الغواصون من دخول المقصورة.

وبحلول الساعة الخامسة من مساء السبت (0900 بتوقيت جرينتش) كان قد تم إرسال قوارب الإنقاذ والطائرات وأفراد الإنقاذ للبحث عن المفقودين في منطقة تزيد مساحتها عن 5700 ميل بحري مربع.

واصطدم قارب الصيد بسفينة الحاويات البنمية "ستيك دانانج" على بعد 22 ميلا بحريا جنوب غرب بلدة ينجيهاي في محافظة ليدونج حوالي منتصف ليل الأربعاء.

اصطدام قارب صيد بسفينة الصين مقاطعة هاينان

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