رئيس "القابضة لمياه الشرب" يتفقد إصلاح هبوط أرضي بمحور الشهيد

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بميدان محمد زكي بمحور الشهيد، يرافقه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي، استشاري الشركة القابضة.

وأشار بيان الشركة، إلى التعاون بين شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لمعالجة الهبوط الأرضي، موضحًا أن الأعمال أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل كامل.

وأوضح البيان أن فحوصات الشبكات كشفت عن عدم وجود أي مشكلات بخطوط ومواسير مياه الشرب والصرف الصحي، كما أظهرت تحاليل المياه مطابقتها للمياه الموجودة ببعض الأخوار بالمنطقة، ما ينفي وجود أي تسرب من الشبكات.

وتم تنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه وتصريفها على شبكة الصرف الصحي، ضمن حل فني متكامل تم التنسيق عليه بين الشركتين، لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وتسريع وتيرة الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جودة التنفيذ وسرعة إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع الحفاظ على كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

