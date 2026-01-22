ترامب ينتقد بعض وسائل الإعلام الأمريكية ويصفها بـ"الاحتيالية"

مصراوي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استطلاعات الرأي لبعض وسائل الإعلام الأمريكية واصفا إياها بالمزيفة والاحتيالية قائلا: "يجب اعتبارها عمليًا جريمة جنائية".

وذكر ترامب، في منشور له على تروث سوشيال، أن وسائل الإعلام المعادية له خلال انتخابات 2020 عرضت استطلاعات خاطئة عمدًا بهدف التأثير على النتائج، مشيرًا إلى أنه فاز بفارق كبير، بما في ذلك الفوز بالتصويت الشعبي والكلية الانتخابية وجميع الولايات السبع المتأرجحة، فضلًا عن 2,750 مقاطعة مقابل 525.

وأضاف ترامب: "لا يمكن تحقيق أفضل من ذلك، ومع ذلك، إذا نظر الناس إلى صحيفة نيويورك تايمز و ABC و NBC و CBS و CNN وMSDNC، فإن جميع الاستطلاعات كانت مزيفة ولم تقارب النتائج النهائية".

وانتقد ترامب أيضًا استطلاعات فوكس نيوز ووول ستريت جورنال، واصفًا إياها بالسيئة على مر السنوات، مؤكدًا أن هناك محللين توقعوا النتائج بشكل صحيح، لكن الإعلام لم يستخدمهم.

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "أليس من المحزن ما حدث للصحافة الأمريكية؟ لكنني سأفعل كل ما في وسعي لمنع استمرار هذه الاحتيالات في الاستطلاعات".