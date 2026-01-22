خبير سياسي: تقدير ترامب للرئيس السيسي يعكس مكانة مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرئيس عبدالفتاح السيسي تبرز المكانة الدولية والإقليمية البارزة التي تتمتع بها مصر.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": الرئيس ترامب ينظر بتقدير كبير للدور المحوري الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في منطقة الشرق الأوسط عامة، وعلى صعيد الملف الفلسطيني بشكل خاص.

وتابع أن المشاركة المصرية النشطة في قمة دافوس 2026 تعكس صورة مصر كقوة إقليمية فاعلة وشريك اقتصادي صاعد على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن حضورها في مثل هذه المحافل الدولية يعزز موقعها الاستراتيجي.

وواصل أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت قوية للغاية، وركزت على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مع الاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات محورية لدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى نجاح الرئيس السيسي في استعراض جاهزية الدولة المصرية الكاملة لجذب الاستثمارات العالمية، مستندًا إلى المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات.

وأكد "سنجر"، أن هذه العوامل مجتمعة تُظهر الرؤية الاستراتيجية للقيادة المصرية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتقدم، مشددًا على دور مصر كفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي والتنمية العالمية.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم