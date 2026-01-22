إعلان

خبير سياسي: تقدير ترامب للرئيس السيسي يعكس مكانة مصر

كتب : حسن مرسي

10:31 م 22/01/2026

الدكتور أشرف سنجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرئيس عبدالفتاح السيسي تبرز المكانة الدولية والإقليمية البارزة التي تتمتع بها مصر.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": الرئيس ترامب ينظر بتقدير كبير للدور المحوري الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في منطقة الشرق الأوسط عامة، وعلى صعيد الملف الفلسطيني بشكل خاص.

وتابع أن المشاركة المصرية النشطة في قمة دافوس 2026 تعكس صورة مصر كقوة إقليمية فاعلة وشريك اقتصادي صاعد على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن حضورها في مثل هذه المحافل الدولية يعزز موقعها الاستراتيجي.

وواصل أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت قوية للغاية، وركزت على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مع الاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات محورية لدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى نجاح الرئيس السيسي في استعراض جاهزية الدولة المصرية الكاملة لجذب الاستثمارات العالمية، مستندًا إلى المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات.

وأكد "سنجر"، أن هذه العوامل مجتمعة تُظهر الرؤية الاستراتيجية للقيادة المصرية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتقدم، مشددًا على دور مصر كفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي والتنمية العالمية.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أشرف سنجر تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: مظاهرات إيران "مدروسة".. ومن يدير فلسفة النظام "جاهل"
أخبار مصر

توفيق عكاشة: مظاهرات إيران "مدروسة".. ومن يدير فلسفة النظام "جاهل"
بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
زووم

بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
شئون عربية و دولية

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة