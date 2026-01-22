إعلان

خبير علاقات دولية: جرينلاند تحولت لورقة ضغط في صراع القوى العظمى

كتب : حسن مرسي

10:23 م 22/01/2026

الدكتور طارق البرديسي

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، تعقيدات ملف جزيرة جرينلاند، مؤكدًا أنها لم تعد تُرى كأرض فحسب، بل كموقع جيواستراتيجي في صراع القوى العظمى.

وقال "البرديسي"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الدنمارك بالعجز عن حماية الجزيرة، ليست مجرد كلمات عابرة، مشيرًا إلى أنها تعكس تحولًا خطيرًا في الرؤية الأمريكية نحو منطق الهيمنة والسيطرة بدلًا من التعاون، مؤكدًا أن فكرة احترام السيادة أصبحت "في مهب الريح".

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن القيمة الحقيقية لجرينلاند تكمن في ثرواتها المعدنية النادرة وموقعها الحاكم في معادلة القطب الشمالي، مشيرًا إلى أنها تشكل بوابة عسكرية لمراقبة روسيا والصين وورقة ضغط في سباق الطاقة والممرات الجديدة.

وتابع "البرديسي": نحن نتعامل مع رئيس تتغير توجهاته بين عشية وضحاها، مؤكدًا أن الثقة في التوجهات الأمريكية قد اهتزت، مشددًا على أن الأمر يتجاوز شخصية ترامب ليعكس سياسة مؤسسية أمريكية تاريخية للسيطرة على هذه الجزيرة الحيوية.

وأشار إلى انقسام الناتو حيال هذه القضية، موضحًا أن الدول الأوروبية باتت تتحرك خوفًا من السياسات الأمريكية، مؤكدًا أن دفاعها عن الدنمارك هو في جوهره دفاع عن فكرة أوروبا كفاعل مستقل وليس تابعًا، وأن الأيام المقبلة ستكشف عن تطورات كبيرة.

الدكتور طارق البرديسي جزيرة جرينلاند تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب

