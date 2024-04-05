نصرالله: ردنا على قصف القنصلية الإيرانية آت لا محالة



بيروت (د ب أ)

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الرد الإيراني على قصف إسرائيل مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق "آت لا محالة".

ووصف نصر الله، خلال تجمع حاشد لإحياء يوم القدس، الهجوم الإسرائيلي المزعوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه “نقطة تحول” لها عواقب.

وقال نصر الله إن جماعة حزب الله لا تخشى أي حرب مع إسرائيل وهي "مستعدة جيدا"، مضيفا "لم نستخدم الأسلحة الرئيسية ولا القوات الرئيسية".

وتحدث زعيم جماعة حزب الله أمام حشد من الجماهير تجمعوا في معقل الجماعة في إحدى ضواحي جنوبي بيروت، وظهر كالعادة عبر رابط بتقنية الفيديو. وكان مقاتلو جماعة حزب الله يرتدون زي الميليشيا وكان بعضهم يرتدي أقنعة على وجوههم بين الجمهور.

ودعا نصر الله شعبه إلى أن يكونوا مستعدين وجاهزين.

وتوعد نصر الله قائلا "إذا كانوا (الإسرائيليين) يريدون الحرب نقول لهم.. مرحبا".

وأكد نصر الله من جديد على موقفه بأن الجبهة اللبنانية القريبة من الحدود الإسرائيلية في جنوب لبنان مرتبطة بحرب غزة. وأضاف "عندما تتوقف الحرب في غزة فإنها ستتوقف هنا".