الخارجية الأمريكية: أوضحنا للإيرانيين عدم معرفتنا بالغارة على السفارة بدمشق ونحذرهم من استغلال ذلك

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لا تريد أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأكد ميلر أن الأونروا تقوم بعمل مهم وحيوي على الأرض في غزة والولايات المتحدة تريده أن يستمر، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتخذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي التدابير اللازمة لعدم تعريض موظفي الإغاثة للقصف في القطاع.

وشدد ميلر على أن مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي غير مقبول بغض النظر عن السبب وعلى إسرائيل أن تحسن إجراءاتها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد تغيير في سياسات أمريكا تجاه إسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن واشنطن أوضحت للإيرانيين أنها لم تكن تعرف بأمر الغارة على السفارة في دمشق وتحذرهم من استغلال ذلك، مضيفا "لدينا القدرة على توصيل الرسائل بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى إيران".

وصرح ميلر بأن الولايات المتحدة تخشى أي زيادة في التوتر والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتجري تقييما يوميا بخصوص ذلك، لافتا إلى أن واشنطن لم تصل إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة وتجري عملية تقييم بخصوص ذلك.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تواصلت مع أسرة الأمريكي الكندي موظف المطبخ المركزي الذي قتل في غزة وقدمت تعازيها ودعمها.

وأفاد ميلر بأن استخدام الرصيف العائم في غزة لن يؤثر على المسارات الأخرى لتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الإدارة الامريكية تعرف أن هناك نقصا حادا في المواد الغذائية في غزة وهناك احتمالية لحدوث مجاعة.

وأضاف ميلر "ندعم إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل وهذا ما نعمل عليه مع أطراف أخرى".