إعلام عبري: الجبهة الداخلية ستطلق حملة لتهيئة المواطنين لتصعيد كبير مع لبنان وسوريا

مصراوي

قال موقع "والا" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستطلق حملة لتهيئة المواطنين لتصعيد كبير في الشمال مع لبنان وسوريا.

سبق وأن قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديا صعبا لإسرائيل لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان.

وأوضح جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليته أمام حزب الله وأمام كيانات أخرى تهدد إسرائيل، مضيفا "نتعرض للهجوم على كل المستويات ونحن نعرف أعداءنا في الشرق الأوسط وجاهزون لكل حدث".

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال جاهز في مواجهة أي تهديد يتعرض له مواطنو إسرائيل، لافتا إلى أنه يفضل التوصل إلى تسوية أو اتفاق يعيد السكان إلى الشمال على الحدود مع لبنان.