إيران تحذر من تداعيات الهجوم على السفارة الإيرانية بدمشق

طهران - (د ب أ)

صرحت السفيرة ومساعدة ممثلية إيران في الأمم المتحدة، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة "الجرائم الفظيعة والهجمات الإرهابية الجبانة التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي، بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الاربعاء، بأن السفيرة زهراء إرشادى حذرت من أنه "بسبب الخطورة الشديدة وتبعات هذا العمل المستهجن، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة وربما تثير المزيد من الصراعات بين البلدان الأخرى".

وقالت إرشادي، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في جلسة مجلس الأمن حول الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذه الجرائم البشعة والهجمات الإرهابية الجبانة. لقد ارتكب الكيان الإسرائيلي انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأوضحت أن "جريمة الكيان الإسرائيلي بالأمس هي أكثر من جريمة. إن هذه الجريمة وهذا الهجوم الإرهابي يمثلان إهانة واضحة للمبدأ المقبول لدى المجتمع الدولي، وهو حصانة الممثلين والأماكن الدبلوماسية والقنصلية؛ إن المبدأ المشترك، الذي هو حجر الزاوية في العلاقات الدولية، معترف به".

وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب السورية، العدد الإجمالي للقتلى في الهجوم الذي وقع في دمشق بـ 14 شخصا، بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض .

وتابع أن ثمانية إيرانيين قتلوا، سبعة منهم من الحرس الثوري الإيراني وعضو واحد من حركة حزب الله اللبنانية الشيعية الموالي لإيران.