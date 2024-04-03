أكسيوس: العلاقات بين واشنطن وتل أبيب تشهد انقسامًا بشأن رفح

(مصراوي)

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن مصادر لم يسمها، أن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب تشهد انقسامًا بشأن رغبة إسرائيل في اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الموقع الأمريكي، أن الانقسامات ظهرت بشكل واضح في اجتماع الفيديو الأخير بين الجانبين.

وأضاف الموقع، أن الجانب الأمريكي أبلغ إسرائيل أن الخطة الموضوعة لاجتياح مدينة رفح "غير مقنعة وغير قابلة للتنفيذ".

ونقل "أكسيوس" عن الجانب الأمريكي قوله إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خلقت عدم ثقة في قدرة إسرائيل على إجلاء المدنيين بأمان من رفح.

وحسب الموقع فقد حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إسرائيل من أنها ستصبح مسؤولة عن ثالث مجاعة يشهدها العالم في القرن الحالي.

ويرى الجانب الإسرائيلي بأن غزة ليست قريبة من حدوث مجاعة بناء على معلومات يزعمها، حسبما نقل الموقع الأمريكي.

بينما رد الأمريكيون، بأن "إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تزعم أن غزة ليست قريبة من حدوث مجاعة".

