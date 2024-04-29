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مصرع 42 شخصًا على الأقل في انهيار سد سوزان كيهيكا في كينيا (فيديو)

01:49 م الإثنين 29 أبريل 2024

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نيروبي - (ا ف ب)

قتل 42 شخصا على الأقل، من جراء انهيار سد في كينيا صباح اليوم الإثنين، حسبما أكدت مصادر محلية.

ووقع الحادث في قرية كامشيري القريبة من مدينة نيفاشا، إلى الجنوب الغربي من كينيا.

وأشارت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا إلى سقوط "42 قتيلا على الأقل. لا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها".

ويأتي الحادث فيما تشهد البلاد أمطارًا غزيرة وفيضانات.

هذا المحتوى من

AFP
نيروبي سد سوزان كيهيكا كينيا قرية كامشيري
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