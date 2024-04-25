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الجيش الأردني ينفذ 6 إنزالات لمساعدات على شمال غزة

03:47 م الخميس 25 أبريل 2024

الجيش الأردني

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عمان - (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، 6 إنزالات جوية جديدة على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة عدة دول.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اشتملت الإنزالات الجوية الجديدة على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات إضافة إلى طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، طائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لألمانيا، وطائرة تابعة إلى مصر، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في قطاع غزة عن طريق القوافل البرية أو الإنزالات الجوية.

وأشارت الوكالة إلى أن "عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 88 إنزالاً جويًا، 214 إنزالاً جويًا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة".

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