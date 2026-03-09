قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، إن عدد الصواريخ التي تطلقها إيران في كل وابل بات أقل مقارنة بالأيام الأولى من الحرب.

وأوضح شوشاني أنه في بداية المواجهات كانت إيران تطلق عشرات الصواريخ دفعة واحدة، بينما انخفض العدد حالياً إلى ما بين 10 و20 صاروخاً في كل مرة.

ورغم هذا التراجع، أشار إلى أن إيران ما زالت تطلق الصواريخ بشكل متكرر باتجاه إسرائيل، ما يدفع السكان، خاصة في وسط البلاد، إلى التوجه إلى الملاجئ عدة مرات يومياً.

وأضاف أن إيران لا تزال تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ، موضحاً أن إسرائيل تركز في عملياتها العسكرية على استهداف منصات إطلاق الصواريخ بدلاً من مخزونها بالكامل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها دمرت نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى استهداف منشآت إنتاج الصواريخ.