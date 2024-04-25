جيش الاحتلال: 41 عسكري قُتلوا و630 أُصيبوا منذ بدء العملية البرية بغزة

مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إصابة 11 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشار هاجاري إلى أن 3305 ضباط وجنود أصيبوا منذ 7 أكتوبر بينهم 1584 أصيبوا خلال العملية البرية، موضحا أن منذ بداية الحرب أصيب 513 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة.

وكشف هاجاري أنه لا يزال 247 عسكريا إسرائيليا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، لافتا إلى أن 24 منهم حالتهم خطيرة.

ونوّه هاجاري أن منذ بداية العملية البرية أصيب 630 عسكريا في حوادث عملياتية وفي إطلاق نار صديقة بينما قتل 41 آخرون.