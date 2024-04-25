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أزمة "قنبلة الجيل" تشتعل.. تفاصيل أول تحرك من الشركة المنتجة لأغنية حماقي

11:22 ص الخميس 25 أبريل 2024

حماقي وشاكوش

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كتب_مصطفى حمزة

بدأت الشركة المنتجة لأغنية المطرب محمد حماقي "في حضن عينيك"، بشأن الاتهامات التي تواجه مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، بشأن اقتباس لحن الأغنية.

مصدر من الشركة المنتجة في تصريح خاص ل"مصراوي "، قال: "بعد التأكد من وجود تعدي على لحن الأغنية (في حضن عينيك)، وهي من ألحان الملحن رامي جمال، وكانت ضمن أغاني ألبوم (حاجة مش طبيعية)، للنجم محمد حماقي، وهو من إنتاج الشركة، تمت مخاطبة إدارة موقع يوتيوب، واخطارها بالتعدي الذي تم من صناع مهرجان (قنبلة الجيل)، على اللحن الخاص بأغنية حماقي ".

وتابع: "بعد المراجعة التي تمت من إدارة موقع يوتيوب، جاء الرد بالفعل بوجود التعدي، خاصة أن (في حضن عينيك )، متواجدة على قناة الشركة بموقع الفيديوهات، من حوالي 10 سنوات".

وعن الخطوة المقبلة، قال: "هناك خطوات قانونية، تتم لحجب مهرجان (قنبلة الجيل)، إلى جانب التحرك ومخاطبة الملحن رامي جمال، لرفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، بعد التعدي على حقوق الملكية في أغنية (في حضن عينيك)، بدون إذن ".

مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، قدم بمشاركة حمادة مجدي، أغنية "قنبلة الجيل"، ضمن أحداث مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في رمضان الماضي، ولعب بطولته النجوم ، احمد السقا، و طارق لطفي، وباسم سمرة.

محمد حماقي الشركة المنتجة لأغنية حماقي أزمة قنبلة الجيل حسن شاكوش
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