البيت الأبيض: نائبة بايدن والرئيس الإسرائيلي بحثا حالات التضييق على اليهود بأمريكا

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس كررت في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قلقها العميق بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح كيربي، أن هاريس والرئيس الإسرائيلي بحثا الخطوات اللازمة لزيادة تدفق المساعدات لغزة وتوزيعها بشكل آمن، مشيرا إلى أنها أكدت سعي واشنطن للتوصل لوقف إطلاق نار فوري ومطول في القطاع ضمن اتفاق لإطلاق الأسرى.

ولفت كيربي، إلى أن هاريس والرئيس الإسرائيلي بحثا الحالات "المؤسفة" للتضييق على اليهود بأمريكا ودعوات العنف ضدهم.