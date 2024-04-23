إعلان

BBC

البيت الأبيض: نائبة بايدن والرئيس الإسرائيلي بحثا حالات التضييق على اليهود بأمريكا

11:36 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

جون كيربي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس كررت في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قلقها العميق بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح كيربي، أن هاريس والرئيس الإسرائيلي بحثا الخطوات اللازمة لزيادة تدفق المساعدات لغزة وتوزيعها بشكل آمن، مشيرا إلى أنها أكدت سعي واشنطن للتوصل لوقف إطلاق نار فوري ومطول في القطاع ضمن اتفاق لإطلاق الأسرى.

ولفت كيربي، إلى أن هاريس والرئيس الإسرائيلي بحثا الحالات "المؤسفة" للتضييق على اليهود بأمريكا ودعوات العنف ضدهم.

جون كيربي التضييق على اليهود بأمريكا البيت الأبيض كاميلا هاريس نائبة بايدن الرئيس الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان