"عقبة أمام السلام".. نانسي بيلوسي تهاجم نتنياهو وتطالبه بالاستقالة

كتب- مصراوي

دعت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي هذا الأسبوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التنحي واصفة إياه بأنه "عقبة" أمام تنامي حالة السلام.

وانتقدت بيلوسي نتنياهو في مقابلة مع RTÉ الأيرلندي يوم الإثنين، بسبب الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم المفاجئ على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي قائلة: "استقال رجل استخباراته، وعليه الاستقالة".

واستقال أهارون هاليفا، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، يوم الاثنين، بدعوى أن وزارته لم ترقى إلى مستوى المهمة التي كلفت إليهم، وسيحمل معه الألم الرهيب للحرب إلى الأبد، حسب قوله.

وتابعت نانسي بيلوسي حديثها عن نتنياهو قائلة: "أوه، لقد كان لسنوات. لا أعرف ما إذا كان خائفًا من السلام، أم غير قادر على السلام، أم أنه لا يريد السلام. لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين ". "لقد كان مشكلة".

وتعكس هجمات بيلوسي على نتنياهو خطاب 14 مارس من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، حيث قال ديمقراطي بروكلين إن حكومة نتنياهو "لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".

وفي ذلك الوقت، أشادت بيلوسي بتصريحات شومر القوية باعتبارها "عملا شجاعا، وعملا من أعمال الحب لإسرائيل".إلا أنّها أيضًا أكدت على أن إسرائيل "صديقة" وأنه كان من المصلحة الأمنية دعم حليف الولايات المتحدة الرئيسي.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تخويف القاعدة الديمقراطية وأثارت مخاوف بين المطلعين على الحزب من أنها يمكن أن تكلف جو بايدن الولايات الرئيسية في 5 نوفمبر.