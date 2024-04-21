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BBC

الرئيس الإسرائيلي: أوصي القادة السياسيين الأمريكيين بعدم التدخل في سياساتنا الداخلية

05:07 م الأحد 21 أبريل 2024

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي نقلا عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يجب أن يبقى بعيدا عن سياسة إسرائيل الداخلية.

وطالب الرئيس الإسرائيلي، القادة السياسيين الأمريكيين بعدم التدخل في سياسات إسرائيل الداخلية.

وكان زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر قال، أمس السبت، إنهم سيصوتون اليوم على مساعدات عسكرية لإسرائيل ومساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 9 مليارات دولار.

وأكد شومر أنه يجب هزيمة حماس بشكل حاسم؛ من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين ولتحقيق السلام بالمنطقة.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث، إن "علينا بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لقطاع غزة"، مشيرا إلى أن أحداث 7 أكتوبر ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أمران مفجعان.

وشدد سميث على ضرورة السعي للتأكد من إطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هي أن تلتزم واشنطن بحل الدولتين.

إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي مجلس الشيوخ الأمريكي طوفان الأقصى
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