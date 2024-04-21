"معهد الحرب الأمريكي" يتوقع زيادة الهجمات الروسية في أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

يتوقع خبراء عسكريون غربيون زيادة الهجمات التي تشنها روسيا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة قبل وصول المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي فعليا.

ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس السبت على إحالة حزمة مساعدات طال انتظارها تبلغ قيمتها نحو 61 مليار دولار لأوكرانيا إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع تمريرها ثم توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشف تحليل أجراه "معهد دراسات الحرب" الأمريكي في واشنطن أنه "من المرجح أن تزيد القوات الروسية من عدد العمليات الهجومية المستمرة والهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في الأسابيع المقبلة من أجل استغلال القيود المفروضة على العتاد الأوكراني".

ومع ذلك، ذكر خبراء المعهد أمس السبت، أن الروس لم يحققوا حتى الآن سوى نجاحات تكتيكية معزولة في العمليات الهجومية ولم يحققوا أي اختراق على الخط الأمامي.

وقال "معهد دراسات الحرب" إنه من المتوقع أن تستغل روسيا ضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية بشكل خاص وتكثف هجماتها باستخدام القنابل الانزلاقية.

وأضاف المعهد أنه لا يزال هناك خطر من حدوث تقدم روسي عملياتي كبير في منطقة الحرب خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه بمجرد تحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية، فإن الخطر على الروس سيزداد.

ولا تتوقع أوكرانيا أن تحصل من الغرب على أنظمة دفاع جوي وصواريخ مماثلة فحسب، بل تتوقع كذلك الحصول على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16".

وتهدف القيادة الأوكرانية إلى استعادة السيادة على مجالها الجوي. وتدافع البلاد، التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن نفسها ضد الغزو الروسي بدعم غربي هائل منذ أكثر من عامين.

كما تتضمن حزمة المساعدات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات على إيران ومصادرة الأصول الروسية وكذلك مساعدات لإسرائيل وتايوان.