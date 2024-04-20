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السيول تتسبب بأضرار في عدد من المنازل بمحافظة حضرموت شرق اليمن

11:00 م السبت 20 أبريل 2024

السيول في اليمن

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صنعاء (د ب أ)
قالت لجنة الطوارئ في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم السبت، إن موجة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة إثر المنخفض الجوي، "تسببت بأضرار في عدد من المنازل وحصار إحدى القرى في المحافظة".
وذكرت لجنة الطوارئ وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن الأمطار تسببت بأضرار في عدد من المنازل في قرية المعلمة بوادي يون، مديرية حجر".
وأوضح أمين بارزيق، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ورئيس لجنة الطوارئ "أن السيول تحاصر القرية من جميع الاتجاهات وأن هناك أضرارا في عدد من المنازل".
وذكر بارزيق، أن المعدات التي تم إرسالها إلى المنطقة "لم يتم إدخالها بسبب جريان السيول التي تسببت كذلك في قطع المياه".
من جانبه قال حجر عمر، مدير عام مديرية حجر، إن الأمطار تجددت وأحدثت سيولا كبيرة في قرية المعلمة ما تسبب بأضرار شملت قطع المياه عن منازل المواطنين".
وأشار إلى أن السلطة المحلية "تبذل جهودها لإعادة المياه لمنازل المواطنين".
ومنذ أيام، تشهد عدة محافظات يمنية بينها حضرموت، أمطارا غزيرة أدت إلى تضرر العديد من السكان، خصوصاً في صفوف النازحين جراء الحرب.

السيول اليمن الفيضانات
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