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BBC

قطر: مفاوضات وقف إطلاق النار تشهد تعثرًا ونحاول التغلب عليها

01:00 م الأربعاء 17 أبريل 2024

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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الدوحة - (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الهدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة تشهد "بعضًا من التعثر".

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدمًا والتعثر، ونمر في هذه المرحلة في مرحلة حساسة وفيها بعض من التعثر"، مضيفًا "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدمًا ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".

هذا المحتوى من

AFP
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدوحة قطر إسرائيل حركة حماس غزة

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