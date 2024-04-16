وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى إسرائيل

برلين - (د ب أ)

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة مفاجئة وذلك بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين، أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ستجري هناك في إطار دبلوماسية الأزمة محادثات غدا الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس والوزير بيني جانتس عضو مجلس الحرب.

وأضافت المتحدثة أن بيربوك ستشارك اعتبارا من مساء غد في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية.

يشار إلى أن هناك تخوفات من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ ليل السبت من الأسبوع الجاري.

وكانت إيران قد حذرت إسرائيل مرارا من القيام برد عسكري على هجومها. وفي المقابل، أعلنت القيادة العسكرية في إسرائيل أنها لن تترك الهجوم الإيراني دون رد. وقال نتنياهو:" سنرد على إيران لكن علينا أن نتصرف بحكمة وألا نتصرف بناء على العواطف. يجب أن نضعهم تحت الضغط بنفس الطريقة التي جعلونا نشعر بها بالتوتر".

وكانت بيربوك أعلنت أمس الاثنين أنها تعول على التزام إسرائيل بالقانون الدولي في ردها المحتمل على الهجوم الإيراني، وفي رد على سؤال حول ما إذا كان لإسرائيل الحق في توجيه ضربة مضادة لإيران، قالت بيربوك إن "حق الدفاع عن النفس يعني صد الهجوم. الانتقام ليس تصنيفا في القانون الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون سابع زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ اندلاع الحرب أكتوبر الماضي.