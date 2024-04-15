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BBC

حكومة الاحتلال: لا توقف دون تدمير حماس

03:06 م الإثنين 15 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

(مصراوي)

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتوقف لحين نجاح مهمتها في تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واتهم ليفي إيران وحماس بالعمل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال رغبتهم في مزيد من التصعيد.

ويجري المسؤولون الإسرائيليون اجتماعات ومناقشات من أجل دراسة الرد على الهجوم الإيراني دون تحديد مكان ونطاق ذلك الهجوم، ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولون في الجيش الإسرائيلي قولهم إن مجلس الحرب يخطط لاستهداف منشأة إيرانية للرد على الهجوم.

واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين خلال ردها على استهداف قنصليتها، قائلة إن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه.

الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس حكومة الاحتلال:
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