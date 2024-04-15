حكومة الاحتلال: لا توقف دون تدمير حماس

(مصراوي)

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتوقف لحين نجاح مهمتها في تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واتهم ليفي إيران وحماس بالعمل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال رغبتهم في مزيد من التصعيد.

ويجري المسؤولون الإسرائيليون اجتماعات ومناقشات من أجل دراسة الرد على الهجوم الإيراني دون تحديد مكان ونطاق ذلك الهجوم، ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولون في الجيش الإسرائيلي قولهم إن مجلس الحرب يخطط لاستهداف منشأة إيرانية للرد على الهجوم.

واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين خلال ردها على استهداف قنصليتها، قائلة إن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه.