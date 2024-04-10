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BBC

الحكومة الإسرائيلية تعرض أمام المحكمة العليا أجوبة بشأن سياستها الإنسانية في غزة

02:38 م الأربعاء 10 أبريل 2024

إسرائيل

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تل أبيب - (ا ف ب)

تعرض الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أمام المحكمة العليا في البلاد أجوبتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بعريضة بهذا الشأن.

في 18 مارس الماضي رفعت خمس منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أملا في دفع السلطات "إلى احترام واجباتها كقوة احتلال" من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة بحسب الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

AFP
إسرائيل تل أبيب غزة

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