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BBC

أمريكا: إذا ألقت حماس أسلحتها فسيتوقف إطلاق النار في غزة

09:08 م الثلاثاء 05 مارس 2024

غزة

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مصراوي

قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في إلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وتفكيكها وعلينا في الوقت نفسه هزيمة أيدولوجية الحركة.

وأضافت الخارجية، بلينكن ناقش مع الوزير الإسرائيلي جانتس ضرورة تحرك إسرائيل بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أن الوزيرين ناقشا بحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع.

وزعمت الخارجية الأمريكية، إنه إذا ألقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أسلحتها فسيتوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناة السكان في غزة ولا يتعلق ذلك بحلول شهر رمضان، وفتح معبر آخر لدخول المساعدات إلى غزة ونتواصل بشأن ذلك مع الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت الخارجية، أننا نعتقد أن إسرائيل لم تخترق قانون السماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه لا شيء يبرر العنف الذي حدث في 7 أكتوبر والسبيل الأمثل لحل الخلاف الطويل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

حرب غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الأمريكية

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