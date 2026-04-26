أكد الرئيس الأمريكي استمرار الجدول الزمني المقرر لزيارة الملك تشارلز إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، رغم التحديات الأمنية التي فرضتها محاولة اغتيال ترامب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أثنى ترامب على الملك تشارلز واصفا إياه بـ"الرجل العظيم" والشجاع، في إشارة إلى معركته مع مرض السرطان.

وأضاف الرئيس الأمرييكي، أن الملك تشارلز "يمثل أمته بشكل لا مثيل له"، مشددا على تطلعه للقاء صديقه القديم وقضاء وقت رائع معه في البيت الأبيض.

إجراءات حماية الملك وتداعيات محاولة اغتيال ترامب

في أثناء ذلك، أعلن السفير البريطاني لدى واشنطن كريستيان تيرنر، أنه يخطط حاليا لاستقبال الملك والملكة يوم غد الاثنين. موضحا أن الفرق الأمنية كانت على اتصال دائم طوال الليل لتقييم ما إذا كانت أحداث محاولة اغتيال ترامب قد أحدثت أي تغيير في الخطط التشغيلية، معربً عن ثقته الكاملة في توفير "أفضل حماية" للزيارة الملكية.

وأشار السفير البريطاني، الذي كان حاضرا أثناء وقوع الحادثة، إلى أن طريقة استجابة الحضور لإطلاق النار كانت بمثابة "قصة نجاح".

وأشاد تيرنر بأداء جهاز الخدمة السرية الذي قام بمهامه على أكمل وجه، معبرا عن إعجابه بكيفية استجابة الصحفيين وتدريباتهم التي ظهرت بوضوح.

التنسيق الأمني بعد محاولة اغتيال ترامب

من جانبه، أوضح قصر باكنجهام أن السلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستجريان مباحثات مكثفة حول التخطيط الأمني للزيارة الرسمية المقررة.

وتشير التقارير إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين يعمل على مدار الساعة لضمان خروج الزيارة بالشكل اللائق، مع التأكيد على أن الأحداث التي رافقت محاولة اغتيال ترامب لم تمنع واشنطن من المضي قدما في التزاماتها الدبلوماسية الدولية لاستقبال العاهل البريطاني.

