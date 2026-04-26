إعلان

ترامب: زيارة الملك تشارلز قائمة رغم حادث إطلاق النار

كتب : محمود الطوخي

08:56 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي استمرار الجدول الزمني المقرر لزيارة الملك تشارلز إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، رغم التحديات الأمنية التي فرضتها محاولة اغتيال ترامب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أثنى ترامب على الملك تشارلز واصفا إياه بـ"الرجل العظيم" والشجاع، في إشارة إلى معركته مع مرض السرطان.
وأضاف الرئيس الأمرييكي، أن الملك تشارلز "يمثل أمته بشكل لا مثيل له"، مشددا على تطلعه للقاء صديقه القديم وقضاء وقت رائع معه في البيت الأبيض.

إجراءات حماية الملك وتداعيات محاولة اغتيال ترامب

في أثناء ذلك، أعلن السفير البريطاني لدى واشنطن كريستيان تيرنر، أنه يخطط حاليا لاستقبال الملك والملكة يوم غد الاثنين. موضحا أن الفرق الأمنية كانت على اتصال دائم طوال الليل لتقييم ما إذا كانت أحداث محاولة اغتيال ترامب قد أحدثت أي تغيير في الخطط التشغيلية، معربً عن ثقته الكاملة في توفير "أفضل حماية" للزيارة الملكية.
وأشار السفير البريطاني، الذي كان حاضرا أثناء وقوع الحادثة، إلى أن طريقة استجابة الحضور لإطلاق النار كانت بمثابة "قصة نجاح".

وأشاد تيرنر بأداء جهاز الخدمة السرية الذي قام بمهامه على أكمل وجه، معبرا عن إعجابه بكيفية استجابة الصحفيين وتدريباتهم التي ظهرت بوضوح.

التنسيق الأمني بعد محاولة اغتيال ترامب

من جانبه، أوضح قصر باكنجهام أن السلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستجريان مباحثات مكثفة حول التخطيط الأمني للزيارة الرسمية المقررة.
وتشير التقارير إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين يعمل على مدار الساعة لضمان خروج الزيارة بالشكل اللائق، مع التأكيد على أن الأحداث التي رافقت محاولة اغتيال ترامب لم تمنع واشنطن من المضي قدما في التزاماتها الدبلوماسية الدولية لاستقبال العاهل البريطاني.

اقرأ أيضًا:

التفاصيل الكاملة بشأن محاولة اغتيال ترامب.. ماذا حدث؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب محاولة اغتيال ترامب الملك تشارلز زيارة ملك بريطانيا إلى واشنطن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
أديب عن تأمين ترامب: المسلح وصل إلى أمتار قليلة من باب رئيس أكبر دولة في
أخبار مصر

أديب عن تأمين ترامب: المسلح وصل إلى أمتار قليلة من باب رئيس أكبر دولة في

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟