إعلان

BBC

وول ستريت جورنال: زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقسامًا حادًا بالقيادة السياسية الإسرائيلية

10:11 م الأحد 03 مارس 2024

بيني جانتس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تعرب نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس للوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس عن القلق بشأن سلامة 1.5 مليون شخص لجؤوا إلى رفح.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن تركز محادثات هاريس وجانتس على اليوم التالي للحرب وخطط إعادة بناء غزة.

بينما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول مطلع، قوله إن جانتس أبلغ نتنياهو بزيارته لواشنطن بعد تحديد جدول الأعمال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال فوجئ بزيارة جانتس ويتملكه الغضب الشديد.

وأوضح المسؤول أن زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية.

بيني جانتس البيت الأبيض مجلس الحرب الإسرائيلي كاميلا هاريس غزة نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التلجراف: منع بن غفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في واقعة نيرة صلاح طالبة العريش
البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت تعقيبًا على أزمة حلمي بكر..
* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة