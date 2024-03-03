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BBC

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة صهر العائلة الحاكمة البريطانية

03:22 م الأحد 03 مارس 2024

توماس كينجستون

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وكالات

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن سبب وفاة توماس كينجستون صهر العائلة الحاكمة البريطانية وزوج الليدي جابرييلا وندسور، الذي عثر عليه ميتًا الأسبوع الماضي.

ونقلت "تليجراف" عن متحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي، قوله، إن سبب الوفاة جرح في الرأس، وأن كينجستون انتحر في منزل والديه في مدينة كوتسوولدز، وتم العثور على سلاح بالقرب من جثته.

وقال المتحدث إن كينجستون تناول الغداء مع والديه قبل أن يأخذ والده كلابهما في نزهة على الأقدام، وعند عودته، لم يكن السيد كينغستون في المنزل.

تزوج كينغستون من الليدي جابرييلا وندسور في عام 2019، خلال حفل حضرته الملكة إليزابيث الثانية.

وفي بيان أصدره قصر باكنجهام بعد وقت قصير من وفاة كينجستون، وصفت الليدي جابرييلا زوجها بأنه "رجل استثنائي أضاء حياة كل من عرفه"، كما أرسل الملك تشارلز والملكة كاميلا تعازيهما لعائلته.

الطب الشرعي توماس كينجستون وفاة توماس كينجستون العائلة الحاكمة البريطانية

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