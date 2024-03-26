البنتاجون: الأفكار التي طرحها أوستن لقيت آذانًا صاغية لدى الوفد الإسرائيلي

مصراوي

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن الوزير الأمريكي لويد أوستن أعرب لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقاده ضرورة تفكيك كتائب حماس في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن أوستن أبدى لجالانت التزام واشنطن بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، كما أعرب عن استعداده لمساعدة إسرائيل في إيجاد بديل عن عملية واسعة في رفح.

وأشار إلى أن أوستن حث جالانت على تعزيز منافذ المساعدات إلى غزة وضرورة منح الأولوية لحماية المدنيين، مؤكدا أن الأفكار والبدائل التي طرحها وزير الدفاع الأمريكي لقيت آذانا صاغية لدى الوفد الإسرائيلي.