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BBC

مندوب روسيا بمجلس الأمن: جيش الاحتلال والمستوطنون قتلوا 450 فلسطينيًا بالضفة بينهم 106 أطفال

07:02 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

قال المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية مستمرة في غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

وأكد نيبينزيا أن إسرائيل تريد محو غزة، معربا عن قلق موسكو بشأن منع إسرائيل وصول المساعدات لشمالي القطاع.

وأشار نيبينزيا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا 450 فلسطينيا في الضفة بينهم 106 أطفال، لافتا إلى أن إسرائيل مستمرة بالاستيلاء بشكل قسري على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم.

وأوضح نيبينزيا أن الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي عقاب جماعي لنحو 6 ملايين فلسطيني يستفيدون من خدمات الوكالة.

مجلس الأمن جيش الاحتلال المستوطنون فاسيلي نيبينزيا

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رمضانك مصراوي

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