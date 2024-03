حريق ضخم في مصنع للنبيذ شمال إسرائيل (فيديو)

(مصراوي)

وقع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، في مصنع نبيذ بمستوطنة أفيفيم الإسرائيلية، جراء استهداف حزب الله اللبناني له.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق صواريخ مضادة للدبابات على المنطقة، مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة مع إطلاقه 3 صواريخ.

وأعلن حزب الله، استهداف مبنيين في مستوطنة أفييم بشكل مباشر، حيث قال البيان إن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يستخدمون المبنيين.

كما أفاد البيان، أنه تم استهداف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت من خلال عدة صواريخ.

The fire from the factory in the Avivim settlement as seen from the easten sector in the Lebanese side.



