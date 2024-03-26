إعلان

BBC

حريق ضخم في مصنع للنبيذ شمال إسرائيل (فيديو)

01:18 م الثلاثاء 26 مارس 2024

حريق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

وقع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، في مصنع نبيذ بمستوطنة أفيفيم الإسرائيلية، جراء استهداف حزب الله اللبناني له.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق صواريخ مضادة للدبابات على المنطقة، مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة مع إطلاقه 3 صواريخ.

وأعلن حزب الله، استهداف مبنيين في مستوطنة أفييم بشكل مباشر، حيث قال البيان إن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يستخدمون المبنيين.

كما أفاد البيان، أنه تم استهداف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت من خلال عدة صواريخ.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مصنع نبيذ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ثقب في السياج الحدودي.. البوابة 96 معبر جديد يجلب "الحياة والموت" إلى غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
"7 شوارع كاملة العدد و25 ألف صائم".. ماذا حدث في حفل إفطار المطرية؟ (صور)