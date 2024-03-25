تركيا: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة "خطوة إيجابية"

أنقرة (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة إيجابية".

جاء ذلك في رد مكتوب على سؤال حول تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف كتشالي: "نتمنى أن تفي إسرائيل بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت"، داعيا الرأي العام الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لاطلاق النار" خلال شهر رمضان،وأعرب عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الاثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.